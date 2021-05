GP da Estíria substitui Finlândia no Mundial de MotoGP

Mudança ditada pelas restrições provocadas pela covid-19. Prova vai desenrolar-se no início do mês de Agosto.

O Grande Prémio da Estíria, palco da primeira vitória da carreira de Miguel Oliveira em MotoGP, substitui, este ano, o GP da Finlândia de MotoGP, que foi definitivamente cancelado devido às restrições provocadas pela covid-19.

“A pandemia de covid-19, bem como as consequentes complicações em viajar para a Finlândia, obrigaram ao cancelamento deste evento”, anunciou a Dorna, promotora do Mundial de MotoGP, em comunicado.

Assim, a estreia do KymiRing ficou novamente adiada, depois de a prova de 2020 também ter sido cancelada devido à pandemia. No entanto, a Dorna anunciou também a extensão do contrato com o circuito finlandês até 2026.

O GP da Estíria, na Áustria, palco da primeira vitória da carreira do português Miguel Oliveira em MotoGP, em 2020, vai ter lugar este ano de 6 a 8 de Agosto, no fim-de-semana anterior ao GP da Áustria, no mesmo circuito, o Red Bull Ring, em Salzburgo.