“Bis” para Caleb Ewan no Giro

Aí vão duas para Caleb Ewan na Volta a Itália. O ciclista australiano, da Lotto, venceu nesta sexta-feira ao sprint a etapa 8 do Giro, conquistando o quinto triunfo da carreira na prova italiana e o segundo nesta edição, depois da etapa 5.

Na chegada a Termoli, na costa adriática de Itália, o velocista bateu Davide Cimolai (Israel) e Tim Merlier (Alpecin), num final que deixou Peter Sagan, principal favorito, fora da luta.

O percurso desta sexta-feira estava desenhado para um dia tranquilo, com emoção nos metros finais, num final ao sprint. A previsão confirmou-se e a corrida foi feita a ritmo relativamente baixo, com três aventureiros na fuga: Umberto Marengo (Bardiani), Simon Pellaud (Androni) e Mark Christian (EOLO). O trio foi abafado pelo pelotão a 13 quilómetros do final e começou a luta dos “comboios” dos sprinters.

Nos últimos metros havia uma pequena subida de 150 metros, que chegava a ter pendente de 12%, pelo que o percurso não se adequava a sprinters puros. Acabou, porém, por haver uma luta reservada aos principais velocistas, com Sagan e Nizollo a ficarem fora da discussão.

Os ataques ainda longe da meta obrigaram Ewan a expor-se muito cedo, mas o australiano conseguiu prolongar o esforço mais do que está habituado e vencer com autoridade – até alguma facilidade.

Na classificação geral não existiram alterações significativas, com Attila Valter a manter a camisola rosa.

Neste sábado, a etapa 8 tem um percurso perfeito para o sucesso de mais uma fuga. Há montanha e muito “sobe e desce”, mas sem dureza suficiente – nem chegada em alto – para justificar duelo entre os principais favoritos ao triunfo final.

Rúben Guerreiro terá uma boa etapa para tentar aventurar-se na fuga.