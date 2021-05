Amorim não exige vénia do Benfica e garante: “Não vamos à Luz de cabelo pintado”

Sobre que motivações ainda existem na equipa do Sporting, já com o título “no bolso”, o treinador foi claro: “temos o objectivo de não perder nenhum jogo nesta temporada”.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, não faz questão de que o Benfica faça uma guarda de honra ao campeão nacional, no derby deste sábado (18h, BTV), algo que o Benfica já garantiu que não vai fazer.

“Foram-nos dados os parabéns. E a verdade é que não é tradição fazer a guarda de honra. Poderá vir a ser, mas não é. Dando-nos os parabéns, ficamos satisfeitos. Para nós, não é caso o Benfica não nos fazer a vénia”, apontou. E acrescentou: “É fácil para mim, que sou campeão, mandar palpites sobre se fazia ou não uma guarda de honra. Até porque é difícil para os adeptos entenderem essa situação [guarda de honra]. Não há essa cultura”. “Mas alguém tem de a criar”, finalizou.

Na antevisão do jogo frente ao Benfica, o técnico do Sporting garantiu ainda que os jogadores “leoninos” não vão à Luz festejar e muito menos vão surgir no relvado de cabelo pintado de verde.

“Obviamente que não vamos a casa de outro clube de cabelo pintado. Nem vamos lá festejar nada. Vamos lá para jogar a sério e ver coisas, aproveitando todos os minutos para crescer”, explicou.

Sobre que motivações ainda existem na equipa do Sporting, já com o título “no bolso”, o treinador foi claro: “temos o objectivo de não perder nenhum jogo nesta temporada”.

Amorim lembrou ainda que o título nacional não coloca a equipa do Sporting confortável, já que há mais passos por dar na próxima temporada, quer a nível exibicional quer de participação europeia. “Queremos ser melhores na Europa, jogar melhor, marcar mais golos e sofrer menos (…) já passou esta festa e queremos mais. Ganhar o título foi importante, mas queremos dar mais passos em frente”.