Sexta, na TV: um ídolo palestiniano, uma fuga ao esclavagismo e o Tejo ameaçado

CINEMA

Presumível Inocente

AXN Movies, 20h04

Harrison Ford é um delegado do Ministério Público a quem é entregue a investigação de um caso de homicídio no qual se vai tornando progressivamente um dos principais suspeitos. Alan J. Pakula é o realizador deste policial construído como exercício de suspense, que ganha contornos mais amplos ao problematizar as instituições americanas.

O Homem Invisível

Nos Studios, 21h15

Há anos que Cecilia está presa a uma relação com um cientista com laivos de sociopata. Um dia, ele suicida-se. Pouco tempo depois, ela começa a suspeitar de que a morte tenha sido encenada. Interpretado por Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer e Oliver Jackson-Cohen, um filme de terror de Leigh Whannell, inspirado no romance homónimo de H. G. Wells.

O Ídolo - A Força de Acreditar

RTP2, 22h48

Assinada pelo palestiniano Hany Abu-Assad (realizador dos multipremiados O Paraíso, Agora! e Omar), esta obra biográfica narra a jornada inspiradora de Mohammed Assaf, o vencedor da segunda temporada da versão árabe do programa Ídolos. Aos quatro anos, foi viver com os pais e irmãos para um campo de refugiados no sul da Faixa de Gaza. Em 2013, com 23 anos, viajou até Beirute (Líbano) para se candidatar ao programa. Depois de uma viagem atribulada, conseguiu ser seleccionado. A sua voz, associada aos temas que escolheu, transformou-o num representante da cultura palestiniana. Em Junho desse mesmo ano, com um hino chamado Ergue o teu kaffieyh (lenço tradicional que é também um símbolo nacional), foi declarado vencedor.

Ladrões de Tuta e Meia

RTP1, 00h31

João e Cristiane são um casal de vigaristas que quer montar um último golpe: enganar um veterano do Ultramar que ganhou 190 milhões na lotaria. Para isso, João faz-se passar pelo filho perdido do vencedor. Só que eles não foram os únicos a ter esta ideia... Uma comédia dirigida por Hugo Diogo, com interpretações de Rui Unas, Leonor Seixas, Carlos Areia, Melânia Gomes, Vítor de Sousa, Guilherme Leite, Susana Cacela, Cândido Mota, Cristina Cavalinhos e Marcantonio Del Carlo.

Cidade Dividida

AXN, 1h51

Nicholas Hostetler (Russell Crowe), presidente da câmara de Nova Iorque, desconfia de que a esposa (Catherine Zeta-Jones) lhe esteja a ser infiel. Por isso, contrata os serviços de Billy Taggart (Mark Wahlberg), um ex-polícia caído em desgraça que ganha a vida como detective privado. Quando descobre que as suspeitas são verdadeiras e o amante dela é encontrado morto, Taggart acaba envolvido numa espiral de corrupção e crime que parece não ter fim. Um thriller de acção realizado por Allen Hughes.

DOCUMENTÁRIOS

Mar Urbano Lisboa

TVCine Edition, 22h

O jornalista José Vieira Mendes e o biólogo Ricardo Gomes juntaram-se para realizar este trabalho ambiental focado na importância do Tejo e nas ameaças ao seu estuário, que passou em vários festivais internacionais da área. “Nós não quisemos fazer um filme de denúncia”, sublinhou Mendes à Lusa. “Quisemos fazer um filme sobre essa relação da cidade com o rio e sobre esse ecossistema que é o estuário do Tejo, que envolve, além de espécies marinhas, pessoas”.

O Túmulo Perdido de Nefertiti

História, 22h15

Quem foi Nefertiti, mulher de beleza e poder lendários? Por que razão ficou tão famosa (tanto como o marido, o faraó Akhenaton)? O que faz com que esteja no centro de um dos maiores mistérios da egiptologia? Eis algumas das questões levantadas pelo documentário. A seguir, às 23h08, há outra rainha egípcia a descobrir, n’Os Enigmas de Cleópatra.

SÉRIE

The Underground Railroad

Amazon Prime Video, streaming

Estreia. Barry Jenkins, oscarizado pelo filme Moonlight (melhor argumento adaptado), realiza os dez episódios deste drama histórico baseado no romance homónimo de Colson Whitehead, galardoado com o Pulitzer de ficção em 2017 (prémio que o autor tornaria a receber em 2020, por The Nickel Boys). O Sul esclavagista dos EUA é retratado através da personagem de Cora Randall (Thuso Mbedu), que foge de uma plantação para o que espera ser o “underground railroad” que a levará à liberdade.