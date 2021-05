Rão Kyao: “Apreendo o ensinamento de Gandhi à luz da minha própria cultura”

Começou por ser um convite da embaixada da Índia e acabou por dar origem a um álbum. Em 2020, a pretexto dos 150 anos do nascimento do líder pacifista Mohandas Gandhi (1869-1948), Rão Kyao foi um dos músicos contactados em 124 países para reinterpretarem um tema que o Gandhi muito ouvia, Vaishnav jan to tene kahiye, que passou a ser venerado na Índia quase como hino nacional. Ele aceitou o desafio, a versão foi bem recebida na Índia e, na sequência disso, Rão Kyao pensou em levar o desafio mais longe e gravar um álbum inteiro dedicado a Gandhi e inspirado em vários tópicos e momentos da sua vida e obra. O resultado, Gandhi – Um Português Homenageia Gandhi, chega esta sexta-feira às plataformas digitais e às lojas, em CD.