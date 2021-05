Picasso vendido em leilão por 85 milhões de euros

A pintura Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse) de Pablo Picasso foi vendida por 103,4 milhões de dólares (85 milhões de euros) nesta quinta-feira, num leilão da Christie's em Nova Iorque.

O quadro, pintado em 1932, obteve 90 milhões de dólares (74 milhões de euros) durante a licitação, que subiram para 103,4 milhões de dólares após taxas e comissões terem sido acrescentadas.

A licitação entre os coleccionadores durou 19 minutos.

A venda de Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse), 30 October 1932 confirma a vitalidade do mercado de arte, após a quebra de 25% que sofreu em 2020 devido à pandemia, segundo dados do relatório trimestral da Artnet, mas também o estatuto especial do artista espanhol Pablo Picasso (1881-1973).

A mesma pintura foi comprada há apenas oito anos pelo seu actual proprietário num leilão em Londres por 28,6 milhões de libras (37 milhões de euros).

Esta semana, os leilões na Christie’s de Nova Iorque tiveram ainda In This Case, de Jean-Michel Basquiat, arrematado por 76,6 milhões de euros, uma tela monumental de um conjunto de três que representam um crânio.