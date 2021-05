Jorge Jácome em destaque no Curtas 2021

Festival de Vila do Conde anuncia datas para 2021 e primeiros nomes. Festival será tanto presencial como online.

O português Jorge Jácome será um dos realizadores em foco no Curtas Vila do Conde 2021, cuja programação começa esta sexta-feira a ser divulgada. O veterano festival de curtas-metragens regressa este ano ao seu calendário habitual de Verão, decorrendo entre 16 e 25 de Julho, mas mantendo a dupla presença em sala e online que testou com sucesso na edição de 2020. A par de Jácome, este 29.º Curtas irá ainda ter em foco a cineasta grega Jacqueline Lentzou e a dupla iraniana Ali Asgari/Farnoosh Samadi.