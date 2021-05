Episódio especial que reúne os Friends estreia-se já dia 27 — mas não chega a Portugal

O episódio especial da série Friends há décadas desejado e há um ano anunciado vai estrear-se já no dia 27 deste mês, anunciou quinta-feira ao final da tarde a HBO. Mas a reunião dos seis actores não chegará a Portugal. Embora seja um produto HBO e o canal opere no país via streaming na HBO Portugal, formalmente o especial Friends é um exclusivo da HBO Max, serviço disponível nos EUA que ainda não chegou ao mercado nacional.

Fonte oficial da HBO Portugal explicou ao PÚBLICO que “este título é exclusivo HBO Max, por isso não [o] vamos ter disponível na HBO Portugal”. O especial de uma hora terá o elenco original e um conjunto de convidados que vão de Justin Bieber a Malala Yousafzai, passando por Kit Harington de A Guerra dos Tronos ou Lady Gaga e David Beckham, e actores secundários da série como Tom Selleck ou Maggie Wheeler (a estridente Janice).

O episódio especial de uma das maiores séries do mundo, popular na sua década de transmissão original nas noites de quinta-feira nos EUA entre 1994 e 2004 e recuperada por novas gerações quando em 2015 aterrou na Netflix, é um dos momentos “must watch TV” para a HBO Max e para milhões de espectadores mundo fora — paradoxalmente, visto que é um exclusivo do streaming, tecnologia que levou a televisão a novos caminhos de tempo individual e não de grandes momentos colectivos de visionamento como os da televisão tradicional. Sem ser um episódio de ficção sobre Rachel e companhia mas sim uma hora de conversa sobre as personagens e não das personagens, é um trunfo da HBO Max (e um chamariz para a pirataria), que muito ganhou quando adicionou Friends ao seu catálogo por cerca de 386 milhões de euros.

Friends: The Reunion é o título do episódio — não, não se chamará “Aquele em que eles se reuniram”, à imagem do modelo de títulos dos 236 episódios da sitcom — e estreia-se no 1.º aniversário do lançamento da HBO Max nos EUA. A marca HBO Max vai começar a engolir as outras chancelas de streaming da HBO na Europa, nomeadamente a HBO Portugal, a partir do segundo semestre deste ano. Quando do lançamento da HBO Portugal, o responsável da HBO Europe garantia que todas as estreias seriam simultâneas mas o nascimento da marca Max complicou as coisas — há várias séries exclusivas da nova marca que não chegam a Portugal, como a recente Hacks.

Lista de convidados

O PÚBLICO questionou esta sexta-feira a HBO Portugal sobre se, quando da transformação da HBO Portugal em HBO Max o catálogo da última passará a estar integralmente disponível em Portugal, Friends: The Reunion incluído, mas a mesma fonte indica que só mais tarde serão divulgadas informações sobre os conteúdos que farão parte da nova marca. Nos EUA a HBO Max custa 14,99 dólares (cerca de 12 euros) por mês e assinar a HBO Portugal está fixado em 4,99 euros mensais.

O episódio especial contará então com Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, foi filmado no estúdio 24 da Warner Brothers, em Los Angeles, tal como a série, e contará com uma lista de convidados longa: David Beckham, Justin Bieber, a boy band coreana BTS, o actor e apresentador James Corden, as modelos Cindy Crawford e Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, a actriz e autora Mindy Kaling e a activista e Nobel da Paz Malala Yousafzai. Além destas participações, estarão presentes os actores convidados que deram vida a personagens ocasionais mas regulares da série, como Reese Witherspoon (irmã de Rachel), James Michael Tyler (Gunther), Elliott Gould e Christina Pickles (o pai e a mãe de Monica e Ross), Maggie Wheeler (Janice), Thomas Lennon (Randall), Larry Hankin (o vizinho Mr. Heckles), Tom Selleck (namorado de Monica).

Não está anunciado o regresso de outros actores de renome que tiveram participações muito recordadas na série: Brad Pitt, Bruce Willis, Julia Roberts, Sean Penn, Kathleen Turner ou Winona Ryder.

O anúncio da data de estreia chega após vários adiamentos da filmagem do episódio devido à pandemia e fez-se com um curto vídeo com o elenco que deixa a frase, a piscar o olho aos títulos tradicionais da série, The One Where We Get to See Our Favorites Back Together Again no ecrã.