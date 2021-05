O épico sobre a escravatura de Barry Jenkins

Adaptação do romance de Colson Whitehead sobre uma escrava que foge de uma plantação e atravessa a América, The Underground Railroad , minissérie de dez episódios da Amazon Prime Video, é lançada esta sexta-feira.

Em 2016, Barry Jenkins, tal como outros realizadores antes e depois dele, foi ao catálogo da Criterion Collection, a distribuidora de filmes americana. Moonlight, que viria a ganhar o Óscar de Melhor Filme em 2017, tinha acabado de sair. Na série de vídeos da distribuidora, os visitantes podem fazer as suas escolhas no mostruário e levar DVDs e Blu-Rays. Jenkins pegou em Decálogo, do polaco Krzysztof Kieslowski, série televisiva e cinematográfica de dez filmes. Queria ver como é que “alguém fez algo que dura dez horas”. Cinco anos depois, fez isso mesmo: uma minissérie de dez horas, adaptação, para a Amazon Prime Video, de A Estrada Subterrânea, romance de Colson Whitehead que venceu o Pulitzer em 2017. The Underground Railroad, criada, co-escrita e realizada por Jenkins, é lançada esta sexta-feira no serviço de streaming Amazon Prime Video.