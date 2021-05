Ana Laíns lança concerto em disco duplo e abraça a causa da língua mirandesa

Nas vésperas do concerto onde celebrou os seus 20 anos de carreira, a cantora Ana Laíns dizia ao PÚBLICO: “A língua portuguesa será sempre a minha bandeira”. Não a deixou cair, pelo contrário, mas agora somou-lhe outra: a defesa da língua mirandesa. Isso mesmo ficou expresso do livro-disco (com 2 CD), lançado esta sexta-feira, com chancela da Tradisom, e onde todas as canções têm tradução para mirandês.