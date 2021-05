Pôr-se a jeito, sedução e tecnicidades: um caso prático

A frase é atribuída a Frei Luis de Léon. Teólogo e poeta do século XVI, tradutor do Cântico dos Cânticos e referência maior do Renascimento espanhol, foi professor na Universidade de Salamanca, onde se opôs à exigência da “pureza de sangue”, tendo, na sequência de uma denúncia à Inquisição, permanecido encarcerado nos cómodos do Santo Ofício em Valladolid entre Março de 1572 e Dezembro de 1576. Conta-se que, ilibado e de regresso a Salamanca após os mais de quatro anos de ausência forçada, retomou a lição na Universidade com as palavras: Decíamos ayer…