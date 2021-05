Quais as regras para acesso às praias? Veja aqui

O regresso às praias não será muito diferente do último Verão, mas há novidades, de acordo com o que informou, esta quarta-feira, a ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Os semáforos nos acessos ao areal serão para manter, mas a lotação será alterada:

até 50% da lotação: semáforo verde

de 50 a 90% da lotação: semáforo amarelo

acima de 90% da lotação: semáforo vermelho.

Já em relação às máscaras, as regras mantêm-se as mesmas (mas desta vez há multas para quem não cumprir). O uso de máscaras é obrigatório no acesso às praias, na ida aos apoios de praia (WC e lixo, por exemplo) e no acesso aos restaurantes.

Multas para quem entrar sem máscara na praia

A Polícia Marítima está autorizada a passar multas, entre 50 e 100 euros, a quem entrar sem máscara numa praia, restaurante ou paredão e também a quem fizer desporto não autorizado ou decidir entrar numa praia repleta, avança o Jornal de Notícias. A permanência na praia este ano tem regras para evitar a propagação da covid-19, tal como aconteceu no ano passado, e estas multas constam do projecto de decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros na semana passada.