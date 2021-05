Presidente do Supremo fala do enriquecimento ilícito: “Se processos continuarem a durar dez ou 15 anos, isso será importante?”

Joaquim Piçarra termina mandato com críticas aos megaprocessos, que considera serem “a grande impotência do sistema” de justiça. A sua lentidão “põe inclusivamente em causa o sistema democrático”.

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Joaquim Piçarra, deixou um aviso no último discurso que profere antes de se retirar de cena: criminalizar o enriquecimento ilícito pode servir de muito pouco, se os megaprocessos continuarem a durar 15 anos ou mais.

O magistrado está prestes a completar 70 anos, razão pela qual não pode completar os cinco anos do mandato para que foi eleito em 2018. Irá agora ser substituído.

Mas antes de se retirar quis que não restassem dúvidas sobre o que pensa dos trilhos pelos quais se encaminha o sistema de justiça português. Na inauguração das obras de reabilitação deste tribunal, e mesmo sem nunca se ter referido explicitamente às tentativas que surgiram recentemente - por iniciativa da Associação Sindical de Juízes Portugueses - de criminalizar o enriquecimento injustificado, Joaquim Piçarra deixou um apelo. “Tem havido amplos debates públicos sobre eventual consagração de um novo ilícito criminal (…) Pergunto: se criarmos novos tipos de crime e os processos continuarem a durar dez, quinze ou mais anos isso será importante?”.

Para o ainda presidente do Supremo Tribunal de Justiça, “encontrar atalhos punitivos para contornar a dificuldade de perseguir os crimes efectivamente cometidos pode não ser bom caminho”. Recorde-se que a criminalização do enriquecimento ilícito já foi chumbada duas vezes no passado pelo Tribunal Constitucional. Depois da proposta apresentada pela associação dos juízes, a maioria dos partidos com assento parlamentar também veio a terreiro avançar com soluções para contornar os obstáculos levantados pelos conselheiros do Palácio Ratton.

Interessa uma “justiça capaz e célere"

Joaquim Piçarra recorda que, para os cidadãos, pouco interessa que tipo de crimes estão em causa neste ou naquele caso. “Interessa-lhes, sim, uma justiça capaz e célere a investigar e a julgar os factos ilícitos e, se comprovados, a punir os seus autores”, sublinhou, para criticar, aqui sim de forma explícita, os megaprocessos criados pelo Ministério Público.

“Qual continua a ser o grande problema [do sistema de justiça]? Não é segredo algum, A grande dificuldade é a gestão dos processos especialmente complexos, especialmente na área criminal. Este continua a ser o maior problema. Esta é a grande impotência do sistema”, declarou, acrescentando que a lentidão que se verifica nestes casos põe inclusivamente em causa o sistema democrático. “Este não é um problema só dos tribunais. É um problema de soberania”, avisou.

No entendimento do ainda presidente do Supremo, criminalizar o enriquecimento injustificado não pode servir como paliativo para a incapacidade do sistema de justiça de investigar e julgar, em tempo útil, os crimes mais complexos. “Ou, pior ainda, como fenómeno de diversão táctica e populista de processos judiciais concretos”, acrescentou. Por muito que o sistema de justiça exija reformas.