Pessoas a partir dos 55 anos já podem auto-agendar online vacinação contra covid-19

Todas as pessoas com 55 anos ou mais podem desde esta quinta-feira pedir o agendamento da sua vacinação contra a covid-19. Este novo alargamento da faixa etária a vacinar, que se segue à das pessoas a partir dos 60 anos no passado fim-de-semana, passou a estar disponível no portal online para o auto-agendamento.

Para agendar a vacinação, é preciso seleccionar o local e, no prazo máximo de 72 horas, a pessoa será contactada por SMS pelo número 2424 com mais indicações. Se já foi vacinado, contraiu a infecção ou tem um agendamento anterior, o pedido não será considerado.

É o acelerar do ritmo da vacinação que justifica este antecipar do alargamento aos maiores de 55 anos. “Tendo em conta o bom ritmo a que tem decorrido a vacinação contra a covid-19, informa-se que está disponível, desde o dia de hoje, a possibilidade de auto-agendamento para idades iguais ou superiores a 55 anos”, justificou o grupo de trabalho (task force) do plano para a vacinação contra a covid-19.

Mas há centros de vacinação sem vagas. No concelho do Porto, por exemplo, apenas há vagas para a escola do Cerco. Nas escolas António Aroso e na do Sol, os outros dois centros disponíveis na cidade, esta quinta-feira já não era possível marcar uma data e quem quisesse ser aqui vacinado tinha que ficar em lista de espera. Em Lisboa só existem vagas em dois pavilhões fora da cidade, um em Sacavém e outro em Loures.

No portal do auto-agendamento, quem se inscrever com maior rapidez será vacinado mais cedo, independentemente de ser mais novo do que alguém que se faça o pedido mais tarde.

Este portal arrancou em 23 de Abril e, até esta segunda-feira, já se tinham inscrito mais de 280 mil pessoas.