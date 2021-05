Máscaras vieram para ficar. Mas pode haver excepções para quem já foi vacinado

A máscara (aliada ao distanciamento) vai continuar a fazer parte do dia-a-dia da generalidade da população, mas para os já vacinados contra a covid-19 há cenários em que esta não será necessária. A avaliação local da situação epidemiológica veio para ficar, acompanhada dos indicadores que têm guiado o actual desconfinamento: a incidência da doença e o índice de transmissibilidade. Também será preciso criar oportunidades para os portugueses socializarem, com ofertas planeadas e seguras, porque a intensificação dos contactos é inevitável. Em linhas gerais, estas são algumas das propostas dos especialistas que o Governo convidou a preparar um novo plano e novas regras para o país gerir o combate à pandemia de covid-19 quando estiver completa a vacinação de “todos com mais de 60 anos”, marco deverá ser atingido no fim deste mês.