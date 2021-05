Há um antes e um depois de Pedrógão na gestão da floresta?

Na III Conferência Gestão da Vegetação da E-Redes, que poderá assistir nesta quinta-feira em publico.pt/aovivo, vão estar em discussão as melhores práticas em matéria de gestão de combustível, assim como as oportunidades do novo enquadramento da rede de faixas de gestão de combustível, com vista à sustentabilidade e à preservação do património florestal. Neste P24 ouvimos o director científico e tecnológico do ForestWise - Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, Carlos Fonseca.

