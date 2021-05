Covid-19: Portugal regista uma morte e 436 casos

Portugal registou uma morte e 436 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Há menos quatro pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 244 pacientes hospitalizados com covid-19. Regista-se também menos uma pessoa com a doença em unidades de cuidados intensivos, num total de 70.

Divulgados no boletim desta quinta-feira da DGS, os dados correspondem à totalidade de quarta-feira. No total, o país contabiliza 16.999 óbitos por covid-19 e 840.929 casos confirmados desde Março.

Segundo os dados que constam do boletim, a região Norte soma 38% dos novos casos reportados esta quinta-feira, tendo registado mais 167 infectados. Já Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 128 casos (29%).

Recuperaram da doença mais 340 pessoas, contabilizando-se agora um total de 801.961 recuperados. Há ainda a registar mais 95 casos activos de infecção, num total de 21.969.

O país encontra-se na zona verde da matriz de risco, cujos indicadores ditam o avanço (ou recuo) das diversas fases do desconfinamento. A matriz de risco foi actualizada nesta quarta-feira e dá conta de uma ligeira subida do índice de transmissibilidade – correspondente ao número de pessoas que são infectadas por alguém com o vírus activo — para 0,93 a nível nacional e 0,92 a nível continental. Já a incidência a nível nacional desceu para 51 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias e a nível continental diminuiu para 48,7. Esta matriz de risco é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

A única vítima mortal identificada nos dados desta quinta-feira foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo e corresponde a uma mulher entre os 70 e os 79 anos. A taxa de letalidade da covid-19 em Portugal é de 2%.

Vacinação de pessoas de 40 e de 30 anos deve começar já em Julho

Uma semana depois de a maioria das pessoas com mais de 50 anos estarem vacinadas contra a covid-19, o que está previsto acontecer até ao final de Junho, arranca a vacinação da faixa etária dos 40 anos e, uma semana mais tarde, avança a dos 30 anos, adiantou esta quarta-feira o coordenador da task force responsável pelo plano de vacinação, Henrique Gouveia e Melo, durante uma audição parlamentar.

Até 30 de Junho, a população com mais de 50 anos deverá estar “fortemente vacinada, acima de 70%”. “Passada uma semana, abrimos o processo para as pessoas acima dos 40 anos e, passada outra semana, para as de 30 anos, para acelerar a vacinação”, explicou Gouveia e Melo aos deputados da Comissão de Saúde, acrescentando que se prevê que a população acima dos 30 anos esteja “praticamente coberta até ao final de Julho, início de Agosto”. Significa isto que se “antecipa” para essa data a cobertura de 70% da população com a primeira dose da vacina contra a covid-19.