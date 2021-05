Por sua causa houve colonoscopias adiadas. Colombianos julgados por saquearem hospitais portugueses

Começa a 27 de Maio a ser julgado no Campus da Justiça, em Lisboa, um membro de uma rede colombiana que se dedicava ao furto de equipamentos médicos dos hospitais europeus. Escolhidas entre as mais caras, as máquinas eram depois enviadas para a América do Sul e daí transferidas para os Estados Unidos, onde eram vendidas online na Amazon, no E-Bay e no Ali Baba. O início do julgamento estava previsto para esta quinta-feira, mas foi adiado.