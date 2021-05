Calamidade mantém-se até 30 de Maio. Odemira sem cercas sanitárias

Mariana Viera da Silva anunciou as próximas fases do processo de desconfinamento.

A situação de calamidade é renovada até às 23h59 de 30 de Maio, informa a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, esta quarta-feira.

Há mais novidades além da actualização dos concelhos que avançam ou recuam. É por estas novidades que Mariana Vieira da Silva arranca, dando conta que há mais actividades a abrir as portas: é o caso dos parques infantis (não públicos, uma vez que estes já estavam abertos) e dos parques aquáticos. Os horários das actividades desportivas é também alargado até às 22h30 (até agora funcionavam até às 19h durante a semana e até às 21h aos fins-de-semana).

As próximas novidades chegaram depois de Maio, reforça a ministra. “Os peritos estão a trabalhar nesse cenário e chegará quando as pessoas com mais de 60 anos estiverem vacinadas”, diz, repetindo a mensagem já transmitida há duas semanas pelo primeiro-ministro.

Fim das cercas sanitárias

A situação de calamidade é renovada até às 23h59 de 30 de Maio, informa a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. A ministra contextualiza agora a situação fazendo um ponto da situação sobre os níveis de incidência (abaixo dos 50 casos por 100 mil habitantes por 14 dias), o que coloca Portugal na zona verde.