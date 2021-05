Arganil e Lamego recuam no desconfinamento. Há agora 12 concelhos sob alerta

O Governo tinha colocado na passada quinta-feira 23 concelhos sob alerta. Avaliação semanal da situação epidemiológica determina a evolução do desconfinamento nos municípios do país.

Os concelhos de Arganil e Lamego vão recuar no plano de desconfinamento, anunciou esta quinta-feira o Governo em conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros. A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, referiu que se nota “um decréscimo muito significativo” dos níveis de incidência no país.

Desconfinamento por concelhos Quem recua? Arganil

Lamego Quem não avança no desconfinamento? Resende Quem avança? Cabeceiras de Basto

Carregal do Sal

Paredes

​No total, há agora 12 concelhos na lista de alerta, menos 11 que na semana anterior. Dos 23 que estavam constavam desta lista na semana passada, 14 saíram, mantiveram-se cinco e outros sete ingressam esta lista a partir desta semana. Mariana Vieira da Silva realça o facto de haver mais concelhos a sair da lista do que a avançar, assim como um saldo positivo nos concelhos que desconfinam ou recuam nas medidas. “Isso é um traço da melhoria do país”, assinalou.

Que concelhos estão sob alerta? Quais recuperaram? São 12 os concelhos na lista de alerta desta semana, menos 11 que na semana anterior: saíram 14, entraram cinco e sete mantiveram-se. Veja aqui se o seu concelho está em risco de congelar ou recuar no desconfinamento na próxima semana e quais recuperaram da situação em que se encontravam. Concelhos em alerta Albufeira (entra na lista)

Alvaiázere

Castelo de Paiva

Fafe

Golegã

Melgaço

Montalegre (entra na lista)

Oliveira do Hospital

Torres Vedras (entra na lista)

Vale de Cambra

Vila Nova de Poiares (entra na lista)

Odemira (entra na lista) Concelhos que recuperaram Alpiarça

Beja

Cabeceiras de Basto

Carregal do Sal

Coruche

Figueiró dos Vinhos

Forno de Algodres

Lagos

Paredes

Paços de Ferreira

Penafiel

Peniche

Ponte da Barca

Ponte de Lima

Santa Comba Dão

Tábua

Vidigueira

​Carregal do Sal, Cabeceiras de Basto e Paredes vão passar a acompanhar o país no desconfinamento, três concelhos que a ministra saúda por poderem avançar devido ao esforço feito pelas autarquias e populações locais.

​Na última semana, Cabeceiras de Basto tinha sido o único concelho a recuar no desconfinamento. Portimão, que até semana passada era o único concelho do país que ainda se mantinha na primeira fase de desconfinamento, avança agora para a terceira, depois de uma semana no segundo patamar de medidas.