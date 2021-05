PSD decide em breve se volta a apoiar Fernando Ruas para a Câmara de Viseu

Direcção nacional do PSD quer fechar rapidamente o processo autárquico. Actual vice-presidente da câmara, João Paulo Gouveia, também é hipótese.

A direcção nacional do PSD prepara-se para indicar nos próximos dias o nome do candidato à Câmara Municipal de Viseu. Na calha estão dois candidatos: Fernando Ruas, deputado à Assembleia da República e ex-presidente da Câmara de Viseu, e João Paulo Gouveia, vice-presidente do executivo, que se disponibilizou para avançar, tendo a comissão política concelhia aprovado o seu nome.