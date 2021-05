Decisão de Rio de não apoiar Isaltino Morais leva a demissão na concelhia de Oeiras

O líder da concelhia do PSD-Oeiras, Armando Cardoso Soares, demitiu-se do cargo por causa da decisão da direcção nacional do PSD de não apoiar Isaltino Morais e de apresentar candidato próprio às próximas autárquicas. Armando Cardoso Soares é vereador (eleito pelo PSD) na Câmara de Oeiras e sai da estrutura com elogios ao movimento independente de Isaltino Morais.

A concelhia de Oeiras foi favorável ao apoio do PSD ao actual presidente da câmara, uma posição que foi depois secundada pela distrital de Lisboa. Só que Isaltino Morais quis manter a sua candidatura independente e Rui Rio não quis abdicar de apresentar candidato ao concelho. A escolha recaiu Alexandre Poço, líder da JSD e munícipe em Oeiras.

Num post publicado nesta quinta-feira de manhã no Facebook, o líder da concelhia elogia a intervenção da câmara em algumas áreas como vacinação, habitação e património. “Tudo isso se deve à liderança política do presidente Isaltino, mas naturalmente e também a tantos sociais-democratas que o têm acompanhado, quer nas suas primeiras equipas pelo PSD, quer mais tarde nas suas candidaturas independentes”, escreveu o vereador, que foi adjunto de Isaltino Morais entre 2005 e 2009.

O dirigente concelhio justificou assim como “natural” a proposta da concelhia de apoio ao antigo autarca do PSD. Mas essa não foi a opção da direcção nacional do PSD. “A consequência de todo este percurso é a de naturalmente me demitir da presidência da comissão política do PSD Oeiras, porque a estratégia que defendemos e pela qual dei eu a cara, não será a que vai ser implementada”, escreveu o dirigente eleito em 2019.

No mesmo comunicado, Armando Cardoso Soares deixa elogios a Alexandre Poço e também ao líder do PSD: “Continuo a acreditar que o líder do PSD Dr. Rui Rio merece ser o próximo primeiro-ministro de Portugal, função que desempenhará bem melhor do que António Costa e o seu desgoverno”.

Depois de já ter estado presente, há duas semanas, na apresentação da candidatura de Isaltino Morais, o dirigente demissionário sugere que estará ao lado do actual presidente da câmara. “Em Oeiras, o futuro uma vez mais já começou e está de volta. Chama-se naturalmente: Isaltino Morais”, rematou.