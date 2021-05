Cecília Meireles: “Quando sentir que não tenho condições para exercer o mandato, retirarei consequências”

O que é que sente quando vê o CDS com 1% nas sondagens?

Tenho para mim uma regra: não me desfocar de prioridade. E sempre achei que quando se faz política, sobretudo quando se exerce um cargo de representação, as nossas prioridades têm que ser o que está fora do partido, e não o que está dentro do partido. Sobre questões internas e de estratégia interna do CDS só falo nos órgãos próprios do partido. Mas o que é que penso quando vejo 1% nas sondagens? Uma enorme tristeza.