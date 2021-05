És de Braga e estás no ensino superior? A Câmara tem 15 bolsas para atribuir

A Câmara Municipal de Braga vai atribuir 15 bolsas de mérito a estudantes do ensino superior do concelho. De acordo com comunicado de imprensa enviado pela autarquia, esta é uma medida que visa garantir “a igualdade de oportunidades e fomentar as competências pessoais e profissionais dos alunos provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social”. O prazo para as candidaturas termina a 31 de Maio. Ao todo, o município destina 15 mil euros às bolsas.

Para concorrerem, os estudantes têm de fazer check em algumas condições: o agregado familiar do estudante tem de ter residência no concelho bracarense “há mais de dois anos”; para além disso, só pode candidatar-se quem frequente uma licenciatura em estabelecimentos do ensino superior “público, particular ou cooperativo”. De acordo com o regulamento, também é necessário ser-se um aluno aplicado, já que é obrigatório ter-se concluído o ano lectivo anterior por completo, sem nenhuma “cadeira” deixada para trás. A média de entrada no ensino superior tem de ser “igual ou superior” a 16 valores.

Antes de enviar a candidatura, há que reunir alguns documentos — só assim se poderá concorrer. É obrigatória uma fotocópia da “declaração de IRS e respectiva nota de liquidação do ano anterior ao da candidatura de todos os elementos do agregado familiar”, bem como um atestado que comprove “a composição do agregado familiar” e que “são residentes no concelho há mais de dois anos”.

Entre outros documentos referidos como necessários nesta fase, encontram-se “comprovativos dos rendimentos de todos os elementos” do agregado familiar (salários, pensões e/ou subsídios). Em caso de ingresso no ensino superior, é preciso enviar o certificado de matrícula; caso já se frequentes o curso há mais tempo, entra outro certificado, mas de aproveitamento académico do ano anterior. Estes e outros documentos deverão ser entregues no Balcão Único do município ou através do e-mail institucional da autarquia (municipe@cm-braga.pt).