Uma tarde com Luís Filipe Vieira

A sorte do regime é os portugueses terem mais que fazer. Quem é que tem tempo para assistir a comissões de inquérito que duram tardes inteiras? As pessoas trabalham. Precisam de ir buscar os filhos à escola. Comprar hortaliças no supermercado. Levar o carro à revisão. Por isso, limitam-se a ver no Telejornal um resumo de dois minutos com as declarações mais relevantes do dia na última comissão de inquérito ao BES, e depois, no domingo à noite, riem-se com Ricardo Araújo Pereira a gozar com milionários patuscos – e tão patuscos que os nossos milionários costumam ser.