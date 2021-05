Uma estratégia da UE em matéria de terapêuticas contra a covid-19: reforçar a nossa defesa

A nova estratégia europeia visa desenvolver e autorizar, até outubro, três novas terapêuticas eficazes contra a covid-19 com potencial de mudar o curso desta doença.

O ritmo da vacinação acelera na UE, com um aumento diário de vacinas administradas. Até ao momento, mais de 215 milhões de doses foram entregues aos Estados-membros e mais de 35% da população adulta recebeu uma primeira dose. Reforçamos a nossa capacidade de fabrico e distribuição de vacinas e olhamos para o futuro com otimismo, no bom caminho para vacinar 70% da nossa população adulta até julho.