Lula e pandemia atiram Bolsonaro para mínimos de popularidade

A pouco mais de ano e meio das eleições presidenciais brasileiras, o Presidente Jair Bolsonaro enfrenta o pior momento da sua governação, registando a taxa de aprovação mais baixa desde o início do seu mandato, de acordo com a sondagem mais recente do instituto Datafolha. O fortalecimento da posição de Lula da Silva e as investigações à conduta do Governo federal na gestão da pandemia corroem a popularidade do chefe de Estado.