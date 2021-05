Nos EUA, pessoas totalmente vacinadas podem agora não usar máscaras na maioria dos locais

Voltar a fazer actividades sem máscara ou distanciamento físico parece algo de um futuro distante em Portugal. Para aqueles que estão completamente vacinados nos Estados Unidos da América nem tanto. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) actualizou esta quinta-feira as suas recomendações para pessoas com imunidade total contra a covid-19. E conclui: “Actividades no interior e exterior apresentam risco mínimo para pessoas totalmente vacinadas. Pessoas totalmente vacinadas têm um risco reduzido de transmitir SARS-CoV-2 a pessoas não vacinadas”.

O CDC assegura que a protecção da vacina permitirá às pessoas voltar a fazer aquilo que deixaram de fazer por causa da pandemia, com algumas excepções previstas na lei. “Pessoas totalmente vacinadas podem retomar as actividades sem usar máscara ou praticar o distanciamento físico [de 1,8 metros], excepto quando exigido por leis, regras e regulamentações federais, estaduais, locais, tribais ou territoriais, incluindo orientações comerciais e do local de trabalho”, sustenta.

Além disso, quem estiver imunizado pode viajar dentro dos Estados Unidos sem fazer um teste antes ou depois da viagem e ainda sem cumprir isolamento em casa à chegada. Para sair do país, só precisa de fazer um teste antes da viagem se o destino assim o exigir, devendo prestar atenção à situação epidemiológica no país para onde se desloca.

No entanto, é ainda necessário um teste negativo ou documentação que comprove a recuperação antes de embarcar num voo internacional para os Estados Unidos. O CDC recomenda, ainda, que se faça um teste três a cinco dias após uma viagem internacional, mas não é necessária quarentena no regresso aos EUA.

Para casos de contacto próximo com alguém que tenha contraído a doença, o centro adverte que as pessoas completamente vacinadas não precisam de se isolar ou fazer teste, a menos que tenham sintomas. Contudo, se a pessoa viver ou trabalhar numa prisão, instituição correccional ou centro para pessoas sem-abrigo e tiver contacto com alguém infectado, deve fazer o teste mesmo sem sintomas.

Apesar de ter considerado as máscaras e o distanciamento desnecessários para os cidadãos com a imunização completa, a agência ressalva que estas pessoas deverão continuar a seguir as regras dos locais de trabalho e espaços de comércio e prestar atenção para possíveis sintomas de covid-19 (especialmente se estiveram em contacto com casos positivos). Caso tenham sintomas deverão isolar-se e fazer um teste.

O uso da máscara continua a ser necessário no avião, autocarro, comboio e outras formas de transporte público que viajam dentro ou para fora do país, e em centros de transporte dos EUA, como aeroportos e estações. Os viajantes internacionais totalmente vacinados que cheguem aos Estados Unidos ainda precisam de fazer o teste até três dias antes do voo (ou mostrar a documentação de recuperação nos últimos três meses) e devem ser testados entre três a cinco dias após a viagem.

Pessoas com doenças imunossupressoras ou que tomem medicamentos que enfraquecem o sistema imunológico devem consultar o seu médico para discutir a necessidade de protecção durante as actividades. Nesses casos, pode ser necessário tomar todas as precauções para prevenir a covid-19, apesar da vacinação.

As recomendações do CDC têm o propósito de ajudar os cidadãos americanos a tomar decisões do dia-a-dia depois da vacinação completa, e “não deverão ser contempladas em contextos de saúde”, sublinha a entidade. No final de Abril, o CDC disse que as pessoas totalmente vacinadas podiam fazer com segurança actividades ao ar livre, como caminhadas e escaladas, sem usar máscaras, excepto nos espaços públicos onde são necessárias.

O centro reconhece como “completamente vacinados” aqueles que tomaram a segunda dose de vacinas com duas tomas, como a Pfizer ou a Moderna, há mais de duas semanas, ou que receberam uma vacina de dose única, como a da Johnson & Johnson, há mais de duas semanas.