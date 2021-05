PSD Lisboa acusa Medina de se ter “demitido das suas funções” na preparação dos festejos do Sporting

Concelhia social-democrata critica a falta de acção do presidente da câmara na definição de um plano que acautelasse segurança física e sanitária nos festejos do título. PSP diz que deu parecer negativo a festa junto ao estádio, mas que a câmara não respondeu.

O PSD Lisboa acusa o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, de ter falhado na organização dos festejos junto ao estádio de Alvalade, sobretudo depois de se ter sabido que a claque Juventude Leonina comunicara ao município a intenção de organizar uma manifestação no exterior do estádio de Alvalade, entre as 14h e as 23h de 11 de Maio, dia do jogo que daria ao Sporting a vitória no campeonato, 19 anos depois do último título.

Essa suposta manifestação acabou por ser uma festa com palco, ecrãs onde foi transmitido o jogo, música com DJ e animadores, onde milhares de adeptos se concentraram sem respeitarem o distanciamento social recomendado face à pandemia que o mundo atravessa e, não raras vezes, sem máscara. Essa concentração acabaria por resvalar para episódios de violência entre adeptos e polícia, provocando quatro feridos e três detenções.

“São cada vez mais as informações que revelam a responsabilidade de Fernando Medina na desorganização dos festejos do Sporting. Como responsável máximo na câmara municipal, Fernando Medina deve explicações aos lisboetas e ao país. Depois de Fernando Medina se ter comprometido com os lisboetas que a festa do título do Sporting iria ocorrer ‘em condições de segurança física, sanitária’, depois de se saber que Fernando Medina foi informado do que iria ocorrer junto ao estádio de Alvalade, e de agora se saber que a PSP deu parecer negativo à festa junto ao estádio de Alvalade, Fernando Medina não pode continuar a demitir-se das suas responsabilidades”, refere um comunicado da concelhia dos sociais-democratas, liderada por Luís Newton.

Na quarta-feira, o município confirmou a recepção de uma “comunicação de manifestação junto ao estádio de Alvalade, que remeteu, conforme a lei, para a PSP”. Ora, nos termos da Constituição, as manifestações não carecem de autorização. Devem sim ser comunicadas por escrito e com a antecedência mínima de dois dias úteis ao município onde se realizarão. Também o estado de calamidade, actualmente em vigor, não as proíbe, embora limite os ajuntamentos na via pública a dez pessoas e proíba o consumo de bebidas alcoólicas na rua, o que também aconteceu nas imediações do estádio.

Também na quarta-feira, o PÚBLICO dava conta de que teria havido divergências entre câmara, DGS e PSP na preparação dos festejos. À TVI 24, o vice-presidente do Sindicato Nacional de Oficiais da Polícia, comissário Bruno Pereira, acabaria por esclarecer que a PSP remetera ao município um parecer negativo à proposta da claque, em particular no que respeita à instalação de equipamentos, “que pudessem ser potenciadores de uma concentração ainda maior de pessoas” junto ao estádio de Alvalade. Esse parecer, notou o comissário, não teve resposta.

Bruno Pereira disse ainda que a PSP apresentou ao Governo, à Direcção-Geral da Saúde e ao município uma proposta alternativa que incluía um controlo de segurança dos adeptos no estádio e no Marquês de Pombal, mas que não foi acolhida. “Terá sido descartada em detrimento de outra proposta”, considerou o comissário.

Os sociais-democratas criticam ainda o facto de o autarca não se ter ainda pronunciado sobre o sucedido. “Esperamos que nos próximos festejos Fernando Medina consiga apresentar um plano capaz de garantir efectivamente a segurança mantendo a festa necessária. Fernando Medina deve explicações. Os erros não se escondem, assumem-se”, criticam ainda

A Câmara de Lisboa anunciou, entretanto, que no próximo dia 20, na recepção ao Sporting nos Paços do Concelho, “não será permitida a presença de adeptos na Praça do Município, bem como nas praças e ruas adjacentes, estando a cerimónia reservada a convidados e atletas do Sporting Clube de Portugal (em especial das escolas do Sporting), bem como aos órgãos de comunicação social”.