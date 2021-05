Obras na Tapada das Necessidades serão adiadas pelo menos até Outubro

Só se farão obras na Tapada das Necessidades depois de o Plano de Salvaguarda definir o que poderá ali ser feito, adiando a concretização do plano do concessionário pelo menos até Outubro. Peticionários saúdam decisão. “Para já foi uma pequena vitória.”

As obras na Tapada das Necessidades, em Lisboa, não deverão arrancar antes de Outubro. Essa foi, pelo menos, a garantia deixada pela Câmara de Lisboa aos peticionários que se opõem ao projecto proposto pelo concessionário do espaço, considerando ser excessivo para aquele lugar “especial”.

Na tarde desta quarta-feira, três peticionários, o vereador do Ambiente, José Sá Fernandes, e o próprio presidente da câmara, Fernando Medina, estiveram reunidos, tendo os autarcas garantido que nenhum trabalho se fará sem estar concluído um plano de salvaguarda — em elaboração — que há-de definir os usos daquele espaço e em que moldes será feita a requalificação deste grande jardim, disse ao PÚBLICO Maria Afonso, uma das promotoras da petição presente neste encontro.

“Consideramos que foi para já uma pequena vitória. O que queríamos é que o projecto fosse suspenso”, nota Maria Afonso. Segundo o que lhe foi transmitido na reunião, isso deverá acontecer pelo menos até Outubro, mês provável das eleições autárquicas, e em que deverá estar concluído o tal plano de salvaguarda.

O projecto do concessionário, o Banana Café Emporium — que explora vários quiosques em Lisboa —, prevê para a zona sul da tapada, junto ao grande relvado, dois quiosques, uma esplanada e um parque infantil, segundo os documentos do processo a que o PÚBLICO teve acesso por ocasião da votação do projecto pelo executivo municipal, em Novembro de 2019.

Para a zona central, é proposta a demolição de um dos edifícios do antigo jardim zoológico para dar lugar a uma estrutura metálica envidraçada onde funcionará um restaurante. Os seis torreões que ladeiam este espaço irão ser reconvertidos em postos de venda de produtos artesanais.

Já na zona norte, está prevista a demolição de todos os edifícios da antiga Estação Florestal Nacional para dar lugar a um outro onde funcionará um espaço partilhado de trabalho, um auditório com capacidade para 200 pessoas, uma cafetaria e um centro interpretativo da tapada.

Ao PÚBLICO, Bernardo Delgado, sócio-gerente do Banana Café, diz que está a par da intenção da autarquia em elaborar este plano e, do que sabe, está para breve uma apresentação pública de uma versão preliminar do plano. Sobre eventuais alterações ao projecto, caso o plano de salvaguarda assim o exija, o gerente diz que essa é “uma questão para avaliar mais para a frente”. "Neste momento, não sei o que vai acontecer. O nosso projecto terá de se enquadrar nesse plano. A prioridade aqui é a Tapada”, refere Bernardo Delgado.

O PÚBLICO questionou a Câmara de Lisboa para perceber em que ponto está a elaboração deste plano de salvaguarda, assim como que implicações poderá ter para o município uma eventual alteração ao projecto do concessionário já aprovado pelo executivo, mas não obteve resposta até à publicação deste artigo.

No final de Março, já a petição tinham sido lançada e reunido milhares de assinaturas, Maria Afonso dizia ao PÚBLICO que os peticionários consideravam o projecto previsto “muito megalómano para o jardim especial que a tapada é”.

A petição tinha sido já entregue na Assembleia Municipal de Lisboa e o assunto discutido numa sessão plenária, em meados de Março, na qual o vereador do Ambiente adiantou que estava a ser feito um levantamento arbóreo, um inventário e diagnóstico da vegetação, assim como uma avaliação do estado dos elementos artísticos do jardim. E falou então de um “plano de gestão e uso da Tapada das Necessidades” que resumiu assim: “Esse plano vai permitir aquilo que nunca houve em qualquer discussão sobre a tapada: sabermos exactamente o que existe, o que devemos preservar e apontar alguns caminhos para obras que têm de ser feitas”.

O conjunto do Palácio e da Tapada das Necessidades está classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1983, tendo grande parte da área da tapada passado para gestão da Câmara de Lisboa em 2008. Desde então, foram sendo feitos alguns restauros, mas a degradação tomou conta deste espaço.

Este sábado, o grupo Amigos da Tapada das Necessidades vai promover um debate, pelas 16h, no relvado central do jardim, que contará com as presenças de Eugénio Sequeira, especialista em solos e ambiente que esteve já à frente da Liga para a Protecção da Natureza, Fernando Nunes da Silva, especialista em mobilidade e ex-vereador, Elsa Severino, arquitecta paisagista, Paulo Ferrero, fundador do Fórum Cidadania Lx, com moderação da socióloga e investigadora, Luísa Schmidt.