Fátima Lopes e Vítor Sobral juntos em novo programa de cozinha

Ó Chef! estará disponível no YouTube com uma nova receita todas as sextas-feiras, num total de 24 episódios que perfazem a primeira temporada da série de cozinha.

Depois de, no início deste ano, deixar a TVI, onde trabalhava há mais de uma década, a apresentadora Fátima Lopes, que celebra nesta quinta-feira 52 anos de vida, junta-se ao chef Vítor Sobral, todas as sextas-feiras, no novo programa Ó Chef!, que estreia esta semana, às 12 horas, no YouTube.

A ideia foi de Vítor Sobral, que tem cinco restaurantes a seu cargo, em Lisboa, e que a comunicadora visita com frequência. Um dia, o chef desafiou-a: “Vem cozinhar comigo!” E assim surgiu o programa que, como é de esperar, se vai dedicar a uma cozinha de matriz portuguesa. Além disso, anuncia Fátima Lopes no vídeo de apresentação do projecto, este terá dicas que vão ajudar a “fazer ainda melhor”, ou, se os espectadores nunca cozinharam, então vão começar a fazê-lo.

No programa, os dois protagonistas vão ocupar-se de “receitas e ingredientes que ‘sabem’ a Portugal”, como explica o chef na sua conta de Instagram. Este é um conceito que faz parte do seu percurso desde sempre. Mas essa não é a única característica do seu trabalho que trouxe para o projecto: haverá também dicas sobre sustentabilidade, numa tentativa de se evitar o desperdício e fazer uso de tudo aquilo com que se trabalha na cozinha, prática pela qual também é conhecido.

Quanto ao papel da apresentadora, trata-se de aproveitar “a capacidade de comunicar que a Fátima tem para fazer as perguntas certas para quem lá está em casa”, clarifica Vítor Sobral no mesmo vídeo de apresentação. Esta é uma série entre dois amigos e apaixonados por cozinha, que vão pôr mãos à obra “enquanto partilham memórias e desvendam segredos”, revela a apresentadora no seu Instagram.

Esta sexta-feira, a proposta é cachaço de porco no forno, com pimentão da horta e migas soltas. Daí em diante, e ao longo de 24 episódios, surgirão pratos como galo guisado, com tangerina e puré de batata e pêra-rocha; cataplana de polvo, amêijoas, batata-doce e poejo; ou sardinha em conserva, abacate e coentros.

