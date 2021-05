Billie Eilish conta a sua história num novo livro de fotografias

Num total de 336 páginas, é feita uma “viagem narrativa visual” pela vida da cantora, com breves descrições dos momentos representados. Também há um audiolivro, vendido em separado, em que Billie reflecte sobre as fotografias, juntamente com os pais.

Este é um ano que poderá ficar marcado como de sucessos para a carreira de Billie Eilish. Além de ter arrecadado dois Grammys, lançado um documentário, e ter sido capa da revista Vogue britânica, a jovem de 19 anos verá chegar aos cinemas o último filme da saga James Bond, que conta com o tema principal cantado por si, aliás, é a mais jovem intérprete da banda sonora dos filmes do famoso agente 007. A juntar às conquistas, esta terça-feira ficou disponível um livro que revela fotografias suas nunca antes vistas, bem como um audiolivro vendido isoladamente, narrado pela artista e os seus pais.

O livro é uma “viagem narrativa visual pela sua vida”, lê-se na apresentação, desde que nasceu até à actualidade, num total de 336 páginas. A acompanhar as fotografias encontram-se descrições minimalistas da cantora sobre os momentos escolhidos. A infância, as férias, os momentos em família, e também a sua vida profissional, digressões e viagens — “uma janela verdadeiramente íntima para a sua vida”, escreve a cantora no seu site. Ao The Guardian confessa: “Adoro ver as fotografias quando estou em casa, faço sempre questão de me sentar e navegar por elas de vez em quando.”

Paralelamente, o audiolivro contextualiza as imagens. Nele, a família destaca determinados momentos, conta histórias engraçadas e faz revelações, num total de uma hora e 52 minutos, para qual a cantora teve de gravar mais do dobro do tempo de conteúdo. “Há tanta coisa que não ficou”, conta Billie Eilish à revista Rolling Stone. “É muito divertido porque não tenho nenhum filtro. Se dependesse de mim, tudo o que eu digo nesse tipo de coisas seria usado”, admite.

Nem todos os momentos apresentados ou descrições realizadas são positivos. Fica clara uma certa dificuldade por parte da estrela em lidar com a fama. Fotografias de Billie Eilish em transportes públicos ou na confusão dos concertos, por exemplo, são acompanhadas de um discurso saudoso, de quem desejaria poder continuar a participar nessas actividades, mas cujo nível de fama a que se chegou já não o permite. Aliás, ao The Guardian, a cantora admite: “Passei tanto tempo a procurar fotografias antigas do decorrer da minha vida para este livro e houve muitas coisas que vi que me deixaram nostálgica e me fizeram sentir falta de muitas partes da minha vida.”

No entanto, a sua nota final sobre a experiência é positiva: “Fez-me sentir mais grata pela vida que tenho agora, e fez-me perceber que não gostaria de voltar atrás. Não o faria de forma diferente.” Por enquanto, o livro e audiolivro podem ser encomendados nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, Alemanha, Índia, Austrália e Nova Zelândia, não estando ainda disponíveis em Portugal.

