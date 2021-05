Quinta das Lágrimas reabre com alegria (e descontos)

O histórico hotel Quinta das Lágrimas, no concelho de Coimbra, reabre esta sexta-feira, 14 de Maio, com “novas experiências e uma campanha exclusiva de lançamento”, com descontos para estadias entre domingo e quinta-feira.

A sugestão passa por conhecer o “ritmo próprio” da vida da cidade durante a semana e oferece “um desconto de 20% sobre a tarifa especial online” nas estadias entre domingo e quinta-feira, “válido para reservas feitas até 15 de Julho, através do site ou do departamento de reservas do hotel”, anunciam em comunicado.

Para além da campanha promocional, há ainda três novos programas que unem à estadia diferentes experiências no hotel de cinco estrelas. À “experiência família”, lançada no ano passado, juntam-se agora três novas ofertas: “Pedro & Inês”, “Coimbra, Património da Humanidade” e uma “experiência botânica”.

A primeira é “ideal para celebrar uma data especial a dois ou simplesmente proporcionar uma experiência que nenhum casal esquecerá”, garante-se no comunicado. Está disponível para uma ou duas noites e inclui alojamento em suíte com pequeno-almoço, jantar privativo, serenata de fado de Coimbra e uma sessão fotográfica privada, entre outros. Custa a partir de 639€ por pessoa (uma noite).

Já o segundo programa inclui almoço no restaurante Loggia, localizado no Museu Machado de Castro, e uma visita guiada ao centro histórico de Coimbra, classificado em 2012 como Património Mundial da Humanidade, entre outras comodidades e experiências. A partir de 405€ por pessoa (duas noites).

A última novidade relembra que “Coimbra é cidade de ciência” e, por isso, o programa “é feito à medida de quem pretende explorar os segredos da botânica local conservados nos seus locais mais emblemáticos”. Na visita guiada de três horas, um “roteiro 100% verde e sustentável”, assinala-se, não podiam faltar os jardins da Quinta das Lágrimas e a história de amor de D. Pedro e Inês de Castro, mas visita também “o papel do Jardim Botânico na investigação científica da Universidade de Coimbra desde o século XVIII” e garante a revelação de “todos os segredos sobre os campos de Santa Cruz”. O programa inclui ainda um piquenique nos jardins da Quinta das Lágrimas. A partir de 420€ por pessoa (duas noites).

Os Jardins da Quinta das Lágrimas, sob tutela da Fundação Inês de Castro, reabriram ao público em meados de Março para dar aos visitantes “momentos de fruição e paz”, após o Inverno e período de confinamento.