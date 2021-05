Cozinha Velha reabre no Largo do Palácio Nacional de Queluz

O restaurante da pousada (ainda encerrada) está de regresso e promete manjares palacianos, ao almoço ou jantar. Extra: agora com esplanada.

Uma imponente sala de altas chaminés que, noutras eras, "albergou uma cozinha onde foram confeccionados pratos para a corte portuguesa”. Uma carta “contemporânea com sabores tradicionais”. A promessa de um “almoço palaciano”. É assim que a Cozinha Velha se (re)apresenta, já de portas abertas ao público novamente.

O restaurante da Pousada Palácio de Queluz, que marca o largo do monumento, junta séculos de história a novidades para a Primavera/Verão 2021. Ainda não há confirmação quanto à data de reabertura da pousada, segundo informação do grupo Pestana – empresa gestora das Pousadas de Portugal, mas o restaurante já mexe: entre as atracções, nova esplanada.

Agora pode-se “degustar um almoço no terraço” e na ementa também se inclui a “vista para os surpreendentes jardins” do palácio.

Foto dr

Entre as especialidades da ementa, tarte de perdiz e uns “famosos croquetes”, novas propostas como a salada em mil folhas com espargos verdes, tomate assado, beterraba e molho de iogurte ou choco frito com húmus de ervilha e pimentos assados.

Isto nas entradas, nos pratos principais destacam-se a garoupa escalfada em Bulhão Pato acompanhada com xerém de berbigão, camarão e coentros ou carré de borrego com migas de espargos, alecrim e mostarda.

Nas sobremesas, chama-se a atenção para o mil folhas com ganache acompanhado por sorbet de frutos vermelhos e a sericaia de café com ameixa salteada, aguardente velha e gelado de canela. Sempre a sair, o clássico pudim de marfim.

O grupo Pestana indica como preço médio 25 euros por pessoa (bebidas não incluídas);

Funcionará das 12h30 às 15h e das 19h30 às 22h30. O dia de descanso é à segunda-feira. As reservas podem ser feitas via site, cozinha.velha@pestana.com ou Tel.: 27 422 150.