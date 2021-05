Violência na Cisjordânia entre tropas israelitas e manifestantes palestinianos

Os protestos violentos e confrontos entre palestinianos e forças militares israelitas continuam em várias cidades, quer palestinianas, quer controladas por Israel.

Depois das respostas violentas das facções palestinianas em Gaza contra Israel, motivadas pelas expulsões de famílias palestinianas das suas casas num bairro de Jerusalém, Sheikh Jarrah, e por episódios como o ataque das forças israelitas contra fiéis na mesquita de Al-Aqsa, os palestinianos em Jerusalém continuam a enfrentar o exército israelita.

No caso destas imagens, os confrontos entre as tropas israelitas e os manifestantes palestinianos acontecem no centro de Hebron, na Cisjordânia, uma cidade dividida em dois sectores, um deles controlado por Israel.