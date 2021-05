Lucros da CGD descem 6% para 81 milhões

Na apresentação dos resultados, o presidente executivo do banco público, Paulo Macedo, destacou a “realização com sucesso” do plano estratégico 2017-2020.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros de 81 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, menos 6% do que os 86,2 milhões de euros do mesmo período do ano passado, segundo comunicado ao mercado.

No primeiro trimestre, segundo a CGD, foram reforçadas as imparidades de crédito em 59,6 milhões de euros “em antecipação dos efeitos da crise pandémica”.

Na apresentação dos resultados, o presidente executivo do banco público, Paulo Macedo, destacou a “realização com sucesso” do plano estratégico 2017-2020 (acordado entre o Estado português e a Comissão Europeia), afirmando que nos últimos quatro anos a CGD recuperou todos os prejuízos históricos registados em 2016 (1859 milhões de euros), visto que “foram anulados pelos resultados positivos gerados desde então”, além de que melhorou os indicadores de solvabilidade, eficiência, qualidade dos activos, entre outros.