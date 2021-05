Juros negativos para a banca reduzem dividendos do Banco de Portugal

Os lucros gerados pela dívida pública que tem adquirido ao longo dos últimos anos continuaram a ser elevados, mas em 2020 o Banco de Portugal viu os seus resultados líquidos caírem quase 30%, afectados pelo efeito mais negativo da despesa associada aos empréstimos de longo prazo que foram concedidos aos bancos. Para o Estado, isto significa menos 179 milhões de euros em dividendos este ano do que no ano passado.

A apresentação dos resultados do ano passado do Banco de Portugal, realizada esta quinta-feira, revela uma evolução das contas da autoridade monetária ainda fortemente marcada pelas políticas de estímulo monetário que tem vindo a passar à prática em conjunto com o BCE e com os outros bancos centrais nacionais da zona euro.

O Banco de Portugal acentuou, em 2020, o volume de compras de títulos de dívida pública portuguesa e foi ainda mais generoso nas condições oferecidas aos bancos nos empréstimos de longo prazo a taxa fixa para garantir que estes têm toda a liquidez de que precisam, no cumprimento da medida decidida pelo conselho de governadores do BCE para apoiar o combate à crise. Isto, em conjunto com a valorização do ouro, fez com que, mais uma vez, o balanço do Banco de Portugal se alargasse em 2020 de uma forma “extraordinária e pouco comum”, como caracterizou, na conferência de apresentação dos resultados, Mário Centeno, o governador do banco central.

A este aumento do balanço não correspondeu contudo uma subida dos resultados líquidos do banco. É verdade que o Banco de Portugal obtém lucros com a compra e venda da dívida pública que adquire nos mercados, e isso continuou a acontecer este ano, obtendo uma receita apenas oito milhões de euros menor (que se deve à combinação do aumento da dívida detida com a redução das taxas de juro praticadas).

Onde se verificou uma alteração significativa este ano foi nos custos assumidos pelo Banco de Portugal pelo facto de conceder, como todos os bancos centrais do eurosistema, empréstimos a taxas de juro negativas, que podem em alguns casos ir até 1%. Se em 2019, as despesas com o financiamento dos bancos foi de 48 milhões de euros, agora subiu para os 201 milhões de euros.

Este factor foi decisivo para que, no total, os resultados líquidos caíssem. Em 2019, tinham sido de 759 milhões de euros e em 2020 acabaram por ser cerca de 30% menores, de 535 milhões de euros.

Com lucros mais baixos, os dividendos distribuídos ao accionista, o Estado, naturalmente ressentem-se. Numa altura em que qualquer receita é uma ajuda para minimizar o impacto da crise nas contas públicas, a receita com dividendos do Banco de Portugal este ano (referentes às contas de 2020) baixará 179 milhões de euros, passando de 607 milhões de euros no ano passado para 428 milhões. Em 2019, o Estado tinha recebido do Banco de Portugal 645 milhões de euros em dividendos, o valor máximo histórico.

Uma forma de fazer aumentar os resultados líquidos e, em consequência, os dividendos distribuídos, seria o Banco de Portugal reduzir as provisões que faz para riscos gerais (algo que aconteceu no passado). Mas Mário Centeno defendeu esta quinta-feira que não havia motivos, em 2020, para proceder a qualquer alteração a esse nível.

O Banco de Portugal assinala ainda que, juntando aos dividendos o valor do IRC pago pela instituição, o montante total entregue ao Estado ascende este ano a 671 milhões de euros.