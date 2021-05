Autoeuropa vota prémio de 500 euros e pré-acordo laboral na próxima semana

Os mais de 5000 trabalhadores da Volkswagen Autoeuropa vão votar o pré-acordo laboral na próxima semana. A votação em urna está marcada para os dias 20 e 21 de Maio. A Comissão de Trabalhadores (CT) anunciou ontem que chegou a um entendimento para três anos com a administração, considerando que “salvaguarda os direitos consagrados no passado, dá garantia de futuro e manutenção do emprego”.