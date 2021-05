Sporting de Rúben Amorim tem a melhor classificação de sempre?

Com uma vitória frente ao Boavista, o Sporting confirmou, esta terça-feira, a conquista do título nacional. No vídeo motivacional que o Sporting mostrou no final do jogo ouve-se Rúben Amorim a dizer que os seus jogadores são “a melhor equipa de sempre em termos de resultados”. É mesmo assim? O PÚBLICO fez as contas.

A frase

“Hoje, aqui no fim do jogo, somos campeões e a melhor equipa de sempre em termos de resultados” Rúben Amorim, treinador do Sporting

O Sporting conquistou, na passada terça-feira, o 19.º título de campeão nacional, colocando fim a um jejum de campeonatos que se prolongava há 19 anos. Após o triunfo frente ao Boavista em Alvalade, os “leões” divulgaram um vídeo motivacional, onde concederam aos adeptos acesso às emoções vividas no balneário durante a caminhada do Sporting rumo ao título.

Antes do jogo que deu o campeonato aos “leões”, o treinador Rúben Amorim fez um derradeiro apelo aos seus jogadores, deixando claro que uma vitória frente aos “axadrezados” teria contextos duplamente históricos. Ao título, junta-se um recorde na classificação do Sporting.

Os factos

Para esta contabilização, o PÚBLICO começou por recolher os dados com início na temporada 1995-96, época em que a vitória passou a valer três pontos. Também foi retirado desta contabilização o período entre a temporada 2006-07 e 2013-14, anos em que o campeonato terminou às 30 jornadas.

À passagem para a 32.ª jornada, nunca o Sporting tinha registado tantos pontos na tabela classificativa. Com duas jornadas até ao fim do campeonato, os “leões” somam 82 pontos, não tendo perdido qualquer partida até ao momento. Às 25 vitórias juntam-se sete empates.

Esta não é, contudo, a melhor classificação absoluta à 32.ª jornada. O mesmo número de pontos foi registado por quatro vezes desde 1995-96: o FC Porto atingiu esta marca em três ocasiões – 2017-18, 2002-03, 1996-97 – e o Benfica em 2015-16.

Olhando exclusivamente para o Sporting, seria preciso recuar até à época 2015-16, a primeira de Jorge Jesus no comando técnico dos “leões”, para vermos um número de pontos (quase) tão alto neste ponto da temporada. Nesse ano, o Sporting terminaria o campeonato em segundo lugar, dois pontos atrás do Benfica. À passagem pela 32.ª jornada, o clube de Alvalade somava 80 pontos, menos dois do que os alcançados pela equipa de Rúben Amorim em 2020-21.

Na época passada, marcada por instabilidade no comando técnico do clube, o Sporting somava apenas 59 pontos, estando a 20 do líder FC Porto.

Nas restantes épocas, as classificações do Sporting à 32.ª jornada oscilaram, mantendo-se, na esmagadora maioria dos casos, entre os 60 e os 75 pontos. Na época de 1997-98, o Sporting somava apenas 53 pontos, o valor mais baixo nesta contabilização, terminando a época em quarto lugar.

Conclusão

Nunca o Sporting tinha conhecido, à 32.ª jornada, uma classificação tão próspera. Com a vitória frente ao Boavista, os “leões” somam agora 82 pontos, não somando ainda qualquer derrota. Por esse motivo, as declarações de Rúben Amorim no vídeo do Sporting correspondem à verdade.