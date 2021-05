Sofia Araújo na terceira ronda do Cupra Vigo Open

Depois de dois torneios onde os resultados não foram os melhores, Sofia Araújo garantiu pela primeira vez em 2021 um lugar nos quartos-de-final de um torneio do World Padel Tour (WPT). No Cupra Vigo Open, a jogadora portuguesa e a espanhola Eli Amatriain confirmaram o favoritismo frente a Esther Carnicero (n.º 39 do WPT) e Raquel Piltcher (n.º 35), garantido o apuramento com um triunfo em dois sets: 7-6 e 6-4.

Acabou por não ser um confronto fácil, mas o mais importante foi conseguido para a padelista de Lisboa. No complexo Máis que Auga Navia, em Vigo, Araújo e Amatriain tiveram que disputar um tie-break no primeiro set, mas com um parcial de 7-3 venceram a primeira partida.

No segundo parcial, a espanhola Carnicero (n.º 39 do WPT) e a brasileira Piltcher (n.º 35) voltaram a oferecer uma boa réplica, mas Araújo (n.º 19) e Amatriain (n.º12) não deixaram fugir a vitória, fechando o set em 6-4.

Nesta sexta-feira, a dupla lusa-espanhola terá pela frente nos “quartos” Victoria Iglesias e Aranzazu Osoro que, confirmando um excelente início de temporada, afastaram Ariana Sánchez e Paula Josemaría, as cabeças-de-série n.º 2, em apenas dois sets (6-3 e 6-4).

Ana Catarina Nogueira, que não teve um sorteio favorável para a prova na Galiza, foi afastada na primeira ronda do quadro principal do torneio, após perder no duelo com espanholas Verónica Virseda e Lucía Martínez, a 13.ª melhor dupla da competição.