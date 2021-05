Paços de Ferreira anuncia Jorge Simão como treinador para 2021/22

Jorge Simão vai ser o treinador do Paços de Ferreira na próxima temporada, sucedendo a Pepa, anunciou nesta quinta-feira o clube da I Liga, através de um vídeo partilhado nas redes sociais.

“Experiência internacional” e “aposta na formação” integram, segundo o clube, os motivos que conduziram a Jorge Simão, que esta época orientou o Mouscron, clube despromovido da Jupiler Pro League, a principal liga da Bélgica.

No vídeo de apresentação do sucessor de Pepa são ainda recuperadas declarações de Jorge Simão da anterior e única passagem do técnico pelo Paços de Ferreira, em 2015/16, época que o clube concluiu no sétimo lugar do principal escalão.

Não foram adiantados quaisquer pormenores sobre o contrato ou a sua duração.

Jorge Simão vai orientar o Paços de Ferreira em 2021/22, equipa que já garantiu o quinto lugar na época ainda em curso, o que lhe vai valer a participação na terceira pré-eliminatória da Europe Conference League, prova em estreia nas competições da UEFA.