Nadal sobrevive à segunda vaga em Roma

Espanhol voltou a impor-se num encontro de longa duração a um adversário da nova geração do ténis.

Um dia depois de ter passado duas horas no court para afastar o italiano de 19 anos Jannik Sinner, Rafael Nadal foi novamente posto à prova nos Internazionali BNL d’Italia por outro nome da nova vaga do ténis mundial, Denis Shapovalov. Se na véspera venceu em dois sets, desta vez, Nadal teve de salvar dois match-points antes de se impor ao canadiano de 22 anos em três sets e só ao fim de 3h30m

“Ser capaz de derrotar jovens jogadores dá-me confiança quanto ao meu corpo”, admitiu o espanhol, logo depois de vencer Shapovalov (14.º ATP), por 3-6, 6-4 e 7-6 (7/3). Nadal ainda recuperou de 0-4 no set inicial, mas o canadiano fechou ao fim de uma hora.

Na segunda partida, Shapovalov voltou a dispor de um ponto para 4-0, mas o número três do ranking negou-o e, ao quarto break-point no set, reduziu para 2-3, no meio de uma série de cinco jogos ganhos pelo espanhol.

No set decisivo, Nadal recuperou de 1-3 e a 5-5 desperdiçou três break-points. Shapovalov aproximou-se da vitória, mas não aproveitou os dois match-points e, já no tie-break, uma dupla-falta conduziu Nadal à invejável posição de servir a 4/1 e não mais perdeu a vantagem.

“Lutei muitas horas, quase sempre em desvantagem no marcador. A satisfação é grande, mais ainda porque fiz muitas coisas mal. São lutas e batalhas que podem servir para daqui a umas semanas”, disse Nadal, referindo-se a Roland Garros, onde, a partir de 30 de Maio, vai procurar conquistar um 14.º título.

Quem também esteve perto da eliminação foi Alexander Zverev (6.º), que recuperou de 1-3 no segundo set e de 1-4 no terceiro, para bater Kei Nishikori (45.º), por 4-6, 6-3 e 6-4, em pouco menos de três horas. Apesar das melhorias exibicionais recentes, Nishikori não consegue travar a série de 11 derrotas frente a adversários do top 10 desde 2018.

Nos quartos-de-final deste Masters 1000 de Roma, antecipa-se um grande duelo entre Novak Djokovic (1.º) e Stefanos Tsitsipas (5.º) depois de eliminarem, respectivamente, Alejandro Davidovich Fokina (48.º) e Matteo Berrettini (9.º), em dois sets.