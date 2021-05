Francisco Belo ganha ouro no meeting de Savona

O português Francisco Belo, já apurado para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, venceu nesta quinta-feira a medalha de ouro no lançamento do peso do meeting de Savona, em Itália, com uma marca de 20,67 metros.

O benfiquista lançou quatro vezes acima dos 20 metros e venceu a competição de forma destacada para Zane Weir, que lançou para 20,05 metros.

O resultado chega cinco dias depois de ter ganhado a medalha de prata na Taça da Europa de Lançamentos, na cidade croata de Split, então com um lançamento de 20,47 metros.

Nos 100 metros femininos, Arialis Gandula, do Benfica, foi sexta na final, com um tempo de 11,46 segundos.