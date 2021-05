Bino Maçães deixa comando técnico do V. Guimarães

É o terceiro treinador a cair no D. Afonso Henriques na presente temporada.

Bino Maçães deixou nesta quinta-feira o comando técnico do Vitória de Guimarães, após sete jogos no cargo, anunciou o sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol, que vai ser orientado pelo antigo futebolista Moreno.

“A Vitória Sport Clube, Futebol SAD informa que o treinador Bino comunicou à administração a decisão de deixar o comando técnico da equipa principal. Perante tal posição, Moreno ficará com o plantel nas últimas duas jornadas da I Liga”, lê-se no comunicado dos vitorianos.

Bino Maçães treinava a equipa vitoriana desde a 26.ª jornada, após suceder a João Henriques, tornando-se então no terceiro treinador na presente temporada da equipa, que iniciou o campeonato sob o comando de Tiago Mendes.

Moreno orienta a equipa principal do Vitória SC nas últimas duas jornadas da Liga NOS.



Sabe mais em ?? https://t.co/p6uAMtljF0 pic.twitter.com/s4tIJPSpeD — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) May 13, 2021

O Vitória de Guimarães ocupa o sexto lugar, que dá acesso à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, com 42 pontos, mais dois do que Santa Clara, Belenenses SAD e Moreirense, quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato.

Os vimaranenses visitam o Marítimo, no domingo, e recebem o Benfica, na 34.ª e última jornada.