O erro do obelisco de Oeiras e algumas histórias em volta

Ainda mal tinham sido lançados os foguetes do Dia Mundial da Língua, andou por aí, com algum alarido, um erro ortográfico dos antigos, nascido de ignorância ou desmazelo: a troca da palavra “lazer” por “laser” no texto de um enorme obelisco inaugurado em Oeiras no dia 25 de Abril. Não se tratou de devaneio ou liberdade linguística, embora o tenham plantado no Parque dos Poetas, foi mesmo um erro de palmatória. Que fez as delícias das redes sociais, glosado e gozado com sucessivas ferroadas anedóticas, entre as quais se via uma montagem do dito obelisco numa das célebres cenas iniciais do filme 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick.