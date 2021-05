Quinta, na TV: Café Society, fé, Marcelo e Andorinhas

CINEMA

21: A Última Cartada

AXN Movies, 19h10

Robert Luketic realiza este filme inspirado numa história verídica. Ben (Jim Sturgess) é um tímido e brilhante estudante do MIT. Sem dinheiro para pagar as propinas, junta-se a um grupo que usa os seus talentos para se aproveitar dos casinos de Las Vegas, sob a liderança do professor de matemática e génio de estatística Micky Rosa (Kevin Spacey).

Café Society

AXN White, 21h25

EUA, anos 1930. O jovem Bobby sonha com fama e fortuna. Deixa Nova Iorque e ruma a Los Angeles, onde tenciona valer-se dos contactos do tio, Phil Stern, um famoso agente em Hollywood. É então que conhece e se apaixona por Vonnie, a secretária de Phil, que olha com algum desdém para todo o glamour da indústria. Mas, para infortúnio de Bobby, ela está romanticamente envolvida com outra pessoa. Escrita e realizada por Woody Allen, uma comédia romântica com Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Parker Posey, Blake Lively, Corey Stoll, Jeannie Berlin, Ken Stott e Tony Sirico.

Dor e Glória

TVCine Edition, 22h

Dono de uma extensa e aclamada carreira internacional como realizador de cinema, Salvador Mallo é agora um homem solitário, doente e em crise de inspiração. Ao passar a vida em retrospectiva, revive memórias que vão da infância, numa pequena aldeia espanhola, até aos tempos de juventude e idade adulta, já na cidade de Madrid. Com Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Julieta Serrano e Leonardo Sbaraglia nos papéis principais, uma história dramática de teor autobiográfico, do multipremiado Pedro Almodóvar, nomeada para os Óscares de melhor filme internacional e actor principal (Banderas).

Jacinta

HBO, streaming

Estreado em 2017, por ocasião do centenário das aparições de Fátima, Jacinta parte do livro homónimo de Manuel Arouca, lançado no ano anterior. Com guião do próprio autor e realização de Jorge Paixão da Costa, tenta mostrar o impacto daquele fenómeno sobre os três pastorinhos. O elenco inclui nomes como Dalila Carmo, Paula Lobo Antunes, Almeno Gonçalves, Rita Salema, João Didelet ou António Pedro Cerdeira.

INFORMAÇÃO

Entrevista a Marcelo Rebelo de Sousa

RTP1, 20h55

Directo. O Presidente da República dá a sua primeira grande entrevista ao canal público desde que assumiu o segundo mandato. É conduzida pelo jornalista e director de informação António José Teixeira. No alinhamento estão questões sobre “o desafio da recuperação económica e social, o risco de uma crise política e a relação com o Governo”, anuncia a RTP.

Foto Marcelo Rebelo de Sousa RTP

TEATRO

Aqui Somos Todos Lázaros

RTP2, 22h48

Marcos Barbosa encena e interpreta uma peça que, em tom de comédia, pretende construir “uma rede ficcional onde questões como emigração e inspiração política e arte, viagens e casas, limites e liberdades, possam ser mais do que partes de um discurso”, elucida Jacinto Lucas Pires, o autor do texto. “Que possam ter vida própria, que possam ser vidas concretas”, acrescenta.

Foto Aqui Somos Todos Lázaros DR

RELIGIÃO

Cerimónias de Fátima

RTP1 e TVI, 10h

Em directo da Cova da Iria, são transmitidas as cerimónias religiosas da eucaristia, da bênção e do adeus à Virgem. Presidida pelo cardeal José Tolentino Mendonça, a peregrinação deste ano volta a estar sujeita a limitações. O Santuário informou recentemente que o espaço de oração poderá receber um máximo de 7.500 pessoas e apela aos fiéis para acompanharem as celebrações por outros meios, como a televisão ou o site www.fatima.pt.

TALK-SHOW

5 para a Meia-Noite

RTP, 23h02

A estreia em televisão de Andorinhas, o novo tema de Ana Moura, é um dos destaques do serão. Além da fadista, Inês Lopes Gonçalves recebe João Matos, campeão europeu de futsal pelo Sporting, a humorista Joana Gama e o padre-DJ Guilherme Peixoto. Marta “Beatriz Gosta” Bateira também lá estará, para falar dos desafios da sua recente condição de mamã. Miguel Rocha junta-se à conversa e faz par com Inês na rubrica Pressão no Ar.