Cinco séries sobre mulheres independentes

Mildred Pierce

HBO

Estreada em 2011, esta série foi escrita e realizada por Todd Haynes (Longe do Paraíso, I'm Not There, Carol) e segue a obra de James M. Cain, já adaptada a cinema em 1945 por Michael Curtiz, com Joan Crawford no papel principal. A acção decorre em Glendale, Califórnia, durante os anos da Grande Depressão. Ao ver o seu casamento terminar, Mildred (Kate Winslet, também protagonista de Mare of Easttown, disponível na HBO) percebe que tem de encontrar um modo de sobrevivência. Mas como será possível a uma mãe solteira, numa época marcada pela falta de oportunidades e pelo preconceito, alcançar a auto-suficiência? Aconselhada pela sua amiga Lucy (Melissa Leo), Mildred começa a trabalhar numa cafetaria onde conhece Ida (Mare Winningham), que a vai impulsionar a dar um novo rumo à sua vida. Nomeada para 21 Emmys, Mildred Pierce arrecadou cinco, entre eles o de melhor actriz principal (Winslet) e actor secundário (Guy Pearce). Nomeado para quatro Globos de Ouro, ganhou o de melhor actriz (novamente Winslet).



Good Girls

Netflix

Estreada na NBC em 2018, esta comédia negra conta já com quatro temporadas e foi criada por Jenna Bans. Christina Hendricks, Mae Whitman e Retta dão vida a Beth, Annie e Ruby, três mães dos subúrbios a atravessar uma fase particularmente complicada das suas vidas. A precisar desesperadamente de dinheiro, resolvem assaltar o supermercado onde uma delas trabalha. O que seria uma situação irrepetível, que lhes resolveria os problemas financeiros, agrava-se quando elas se dão conta de que, afinal, retiraram do cofre não apenas uns tantos milhares de dólares, mas vários milhões que, por acaso, pertencem a um perigoso grupo de mafiosos. Quando já gastaram uma parcela significativa do dinheiro, são abordadas pelos criminosos, que querem reaver cada cêntimo. É assim que elas, até então tidas como boas raparigas, se vêem forçadas a entrar no complexo submundo do crime organizado.

Unorthodox

Netflix

Uma mini-série de quatro episódios criada por Anna Winger, com base no livro de memórias Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, escrito por Deborah Feldman em 2012. Estreada em 2020 na Netflix, conta-nos a história de Esty (Shira Haas), uma jovem tímida de 19 anos, nascida no seio de uma comunidade judaica hassídica de Williamsburg, Nova Iorque. Depois de tentar, sem sucesso, acomodar-se ao casamento arranjado com Yanky (Amit Rahav), aceita a ajuda da professora de piano e foge para Berlim, onde espera encontrar a mãe e recomeçar a vida. Na Alemanha, depois de escapar a um destino de submissão, Esty vai poder ser finalmente livre, sem as amarras dos valores que lhe foram incutidos desde a infância e que sentia como um fardo insuportável. Nomeada para dois Globos de Ouro, um BAFTA e oito Emmys, Unorthodox ganhou o Emmy de Melhor Realização de Mini-série (Maria Schrader).

Sky Rojo

Netflix

Uma história dramática, mas cheia de pinceladas de humor, com autoria de Álex Pina (A Casa de Papel ou Vis a Vis) e Esther Martínez Lobato (também co-argumentista dessas séries). Tudo gira em volta de Wendy, Coral e Gina, três raparigas que trabalham no Las Novias Club, uma casa de prostitutas de Tenerife gerida pelo sádico Romeo. Tal como todas as outras mulheres que ali estão, são reféns de Romeo e dos seus capangas, que lhe ficaram com os documentos de identificação e passaportes. Uma noite, depois de serem vítimas da crueldade do proxeneta, Wendy, Coral e Gina deixam-no inconsciente, entram em pânico e fogem. A partir daquele momento, são perseguidas por Moisés e Christian, dois irmãos que prometeram a Romeo trazê-las sãs e salvas, para que ele possa saborear a vingança com os requintes de perversidade de que tanto gosta. Apesar do pânico inicial, elas vão revelar-se mais corajosas e capazes do que poderiam imaginar.

Insecure

HBO

Uma comédia dramática criada para a HBO, em 2016, por Issa Rae (conhecida por Awkward Black Girl, a webserie que fez sucesso no YouTube) e por Larry Wilmore (autor de The PJs e The Bernie Mac Show). A trama segue Issa (Issa Rae, que mantém o nome na personagem) e Molly (Yvonne Orji), duas amigas afro-americanas a viver em Los Angeles. Quase a chegar aos 30, estas duas mulheres emancipadas vão partilhando, de um modo descomplexado, os pequenos dramas das suas vidas que, demasiadas vezes, estão relacionados com a sua origem ou cor de pele. Com episódios de meia-hora, Insecure mostra a força, mas também a vulnerabilidade e as inseguranças das protagonistas, ao mesmo tempo que explora várias questões raciais relacionadas com o dia-a-dia das minorias étnicas a viver nos EUA. Elogiada pela crítica, recebeu onze nomeações para os Emmys, ganhando um. Pela sua interpretação, Rae foi nomeada para os Globos de Ouro e para os Emmys (em 2018 e 2020) na categoria de melhor actriz; Orji, por seu lado, recebeu uma nomeação para o Emmy de melhor actriz secundária em 2020.