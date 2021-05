Apresentadora Ellen DeGeneres diz adeus ao seu talk show

A próxima temporada, a décima nona, será a última do programa que está no ar desde 2003, e por onde têm passado a maior parte das celebridades e personalidades americanas e não só.

Mais de três mil programas e cerca de 2500 entrevistas depois, a apresentadora da TV americana Ellen DeGeneres decidiu dar por encerrado o seu talk show, de impacto global, intitulado simplesmente The Ellen DeGeneres Show. A próxima temporada, a décima nona, será a última do programa que está no ar desde 2003, e por onde têm passado a maior parte das celebridades e personalidades americanas e não só.

Segundo a imprensa norte-americana a decisão terá sido tomada solitariamente pela apresentadora e comunicada à sua equipa esta segunda-feira, devendo ser revelados novos elementos sobre esta deliberação esta quinta-feira, numa conversa na TV com Oprah Winfrey.

“Quando és uma pessoa criativa precisas de ser desafiada com assiduidade”, afirmou DeGeneres à revista Hollywood Reporter, “e por mais fantástico e divertido que este programa seja, já não é desafiante.” E acrescentou: “Tinha pensado acabar depois da temporada dezasseis, mas solicitaram-me que continuasse. Acordámos fazer mais três anos. Sabia que este iria ser o último. O plano foi esse.”

A sua possível saída já vinha a ser falada há algum tempo, tendo até a sua companheira, Portia de Rossi, demonstrado que seria a favor desse mesmo abandono. O final, contudo, acontece envolto em alguma polémica e com outras versões, nomeadamente em relação às audiências. É que no último ano vários ex-trabalhadores acusaram a produção de criar um ambiente conflituoso, dizendo-se vítimas de racismo ou de intimidação por parte de alguns elementos da equipa do programa. A própria anfitriã foi acusada de ter maltratado trabalhadores e até convidados. Depois dessas notícias terá havido uma queda de audiências na actual temporada do programa, embora essa possível ligação seja negada pela apresentadora.

Na entrevista à Hollywood Reporter, DeGeneres, diz que irá sentir saudades da equipa. “Vou sentir falta de tudo. Isto é a minha família. Tornaram-se os meus melhores amigos. Venho trabalhar e rio-me todos os dias.” No entanto, diz, “chegou o momento de fazer algo diferente”, acrescentando não ter ainda planos de futuro definidos. “Tenho pensado sobre isso. Tenho algumas ideias”, limitou-se a dizer.

Apresentadora de um dos programas de TV mais populares em todo o mundo desde 2003, DeGeneres foi protagonista, antes do talk show, das séries de humor Ellen, entre 1994 e 1998, e The Ellen Show, entre 2001 e 2002.