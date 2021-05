Para que servem as novas redes 5G? São um perigo para a saúde? E para a segurança?

As novas redes 5G prometem revolucionar as comunicações e acelerar o desenvolvimento de várias tecnologias – dos carros autónomos à telemedicina, passando pela automação de máquinas industriais. Mas apesar do potencial largamente anunciado, as redes estão frequentemente envoltas em controvérsias sobre a segurança da tecnologia, o impacto geopolítico e os requisitos técnicos da tecnologia propriamente dita.