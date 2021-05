Nove capas do PÚBLICO recebem prémios de excelência pela Society for News Design

Com nove capas que variam entre a ilustração e a fotografia, o PÚBLICO arrecadou seis prémios da 42.ª edição da competição Best of Print News Design da Society for News Design, que elogia os trabalhos que desafiam o design e tornam os jornais impressos imprescindíveis.

O PÚBLICO venceu seis prémios de excelência na 42.ª edição da competição Best of Print News Design da Society for News Design (SND) para conteúdo impresso, quatro na categoria de “Primeira Página”, um na categoria “Portfólio Individual” e outro na de “Ilustração”. No total, são nove as capas elogiadas com a menção, sendo que algumas partilham categorias.

A categoria de “Portfólio Individual” premeia o trabalho da directora criativa do PÚBLICO, Sónia Matos. Nesta secção do concurso são avaliadas seis submissões por artista e, portanto, há seis capas em destaque. Dessas, a capa que noticia que o mundo ultrapassou um milhão de casos confirmados de covid-19 arrecada também o prémio na categoria “Primeira Página”.

O prémio de excelência para a categoria de “Ilustração” pertence ao ilustrador André Carrilho pela capa do dia 3 de Agosto de 2020, também ela uma das contempladas na categoria “Primeira Página”.

Este ano, os vencedores do jornal melhor desenhado no mundo são o holandês Volkskrant e o dinamarquês Weekendavisen. “A impressão não é legado, mas sim uma vanguarda: os jornais que são os melhores do mundo em 2020 reconhecem que a ubiquidade do conteúdo online pode tornar a impressão num produto de nicho, especial e revolucionário. As publicações neste grupo compreenderam como usar o design de maneiras estimulantes, criativas e autoritárias, tornando o produto impresso indispensável”, reflectiram os juízes do concurso no site do SND.

O PÚBLICO já tinha recebido outros dois prémios do SND, em Fevereiro, para conteúdos digitais. Na altura, os prémios de excelência foram atribuídos ao artigo de multimédia interactivo publicado na celebração dos 30 anos do jornal — “30 coisas para fazer na vida” — e à infografia interactiva sobre os incêndios na Austrália em 2019 — “Uma cicatriz a céu aberto: como os incêndios devastaram a Austrália”.

O prémio para os melhores trabalhos do mundo já foi anunciado há duas semanas, mas só agora foi publicada uma base de dados que reúne todos os prémios. É, na verdade, a primeira vez que o concurso apresenta este tipo de exposição dos conteúdos online, à luz da pandemia.

Nesta 42ª competição, o júri com 27 juízes de todo o mundo concedeu um reconhecimento especial de um juiz, cinco medalhas de ouro, 59 medalhas de prata e quase 900 prémios de excelência. Nenhum trabalho foi premiado como “Melhor da Competição”. Foram analisadas mais de 3200 candidaturas em 11 categorias durante quatro dias de julgamento remoto, de trabalhos produzidos durante o ano de 2020.

A competição anual Best of Digital Design, da Society for News Design, reconhece a excelência jornalística em narrativas, gráficos, redes sociais e design de produtos. O objectivo do concurso, com júris, é identificar o melhor do jornalismo que ultrapassa os limites do design e da tecnologia. Começou por se chamar Best of Newspaper Design Creative, quando surgiu em 1979, e foi posteriormente aberto a revistas em 2009 — alterando o nome para Best of News Design.

Desde 2002, a SND tem incentivado a participação de todos os sites de notícias, publicados em qualquer lugar do mundo, no concurso Best of Digital Design (anteriormente conhecido como SNDies). Esta competição anual premia habilidade, inovação e jornalismo digital de alta qualidade.